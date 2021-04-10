«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Василия Уткина на «класико» 10 апреля

Российский спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: тотал больше 10.5 угловых за 2.84.

«Друзья мои, не могу вас оставить без своего прогноза на субботнее «класико» — «Барселона» против мадридского «Реала». Я думаю, что в этом матче должно всё случиться по закону подлости, а именно — любой из команд важна в первую очередь победа. Только три очка позволят удержаться в чемпионской гонке, поэтому напряжение велико как никогда.



Сезон для «Барселоны» и «Реала» складывается достаточно сложно, я полагаю, закон подлости и сработает. Каждой команде нужна победа, а будет, думаю, ничья. Ну, это довольно рискованный прогноз, поэтому если вы не верите в мои предчувствия, самая верная ставка тотал больше 10.5 угловых. Я проверял, статистика согласна!»