«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч 25-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак», который состоится 11 апреля в Москве.



Ставка: обе команды забьют за 1.90, победа «Спартака» за 2.45.



«Центральная игра тура, от которой многого ждут и от которой многое будет зависеть с точки зрения турнирной таблицы. Принципиальное дерби за шесть очков. И те, и другие сейчас хорошо выглядят, демонстрируют уверенную игру, регулярно побеждают. Поставлю всё же на «Спартак», который помощнее выглядит в атаке. Железнодорожники свой гол забьют, но красно-белые не играли в Кубке России и должны быть посвежее. А нападающие у них сейчас в порядке, да и Промес заметен».