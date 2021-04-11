«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.98.
«Шпоры» пребывают в отличном состоянии и продолжают бороться за высокие позиции в чемпионате. Сейчас отставание от пятёрки сильнейших составляет два балла. Они крайне сенсационно вылетели от загребского «Динамо» (2:0 и 0:3) в Лиге Европы, так что сейчас сконцентрированы на внутреннем первенстве.
Не могу я поставить против лондонцев в этом матче. У команды прекрасный состав в этом сезоне, да и без Лиги чемпионов оставаться нельзя. Думаю, Жозе Моуринью подберёт нужные слова в раздевалке, и хозяева поля покажут яркий футбол.
«Красные дьяволы» проводят неплохой год и заслуженно идут вторыми в турнирной таблице, пусть отставание от лидера и весьма ощутимо. Недавно они обыграли «Брайтон», а в Лиге Европы дожали непокорную «Гранаду».
Каким бы хорошим ни был сейчас «Манчестер Юнайтед», график у команды крайне напряжённый, и вряд ли игроков хватит на все 90 минут. Этим могут воспользоваться их визави. Скорее всего, гости не увезут домой три очка».
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