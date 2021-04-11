«Бетис» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бетис» — «Атлетико» Мадрид в 30-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.06

«Не могу найти объяснение для себя, что происходит с «Атлетико» во второй части сезона. Команда просто не похожа на себя саму. И ладно бы только дело было в форме, но куда-то подевался и характер. Всегда команда Симеоне вгрызалась в соперника, дралась за результат, получая жёлтые и красные карточки. Сейчас как-то всё безвольно. Утрачен громадный отрыва от «Барселоны» и «Реала». Мадрид уже настиг «Атлетико» после победы в «класико», из Лиги чемпионов вылетели просто без шансов. И ладно бы проиграли «Баварии», но «Челси» обыграл «Атлетико» без вариантов.



На прошлой неделе «Атлетико» уже играл в Севилье и уступил 0:1. Теперь матч в том же городе, но не против «Севильи». а против «Бетиса». И не думаю, что будет легче. «Бетис» в этом сезоне очень хорош, борется за еврокубки. Команда отлично отстроена опытным Пеллегрини, легко «Атлетико» точно не будет. Думаю, по сценарию матч будет похож на тот, что мы видели против «Севильи». Голов в большом количестве точно не жду. Это ю же «Атлетико», который многого соперникам не позволит, а в своем нынешнем состоянии много и не забивает.



Поставлю просто «тотал меньше 2 мячей». На мой взгляд, если и будет гол, то только один, который всё решит. В плохом состоянии «Атлетико» будет максимально сушить игру, пытаясь поймать свой шанс за счёт класса игроков линии атаки или стандарта».