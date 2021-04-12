«Динамо» — «Урал»: результат матча 11.04.2021, как сыграли, авторы голов

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:2.



На 43-й минуте счёт открыл форвард «Урала» Павел Погребняк. После навеса справа в штрафную в концовке затяжной атаки Погребняк пробил головой в прыжке от линии вратарской, Антон Шунин отразил этот удар, но Павел успел к полетевшему вправо мячу и пробил ногой в правый угол ворот.



В начале второго тайма счёт сравнял защитник «Динамо» Иван Ордец, ему ассистировал Константин Тюкавин. На 56-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник москвичей Себастьян Шиманьски. Арсен Захарян вывел динамовцев вперёд, Тюкавин отдал вторую голевую передачу. На 75-й минуте Погребняк оформил дубль.



Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.57. Успех «Урала» оценивался в 6.55. Ставки на ничью принимались за 4.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4250 рублей.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.06, «обе забьют» — за 2.11, а удаление — за 3.70.