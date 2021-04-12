«Брайтон» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Эвертон».
Ставка: победа «Брайтона» в 1-м тайме с форой (0) за 1.64.
«Хоть «Эвертон» до сих пор претендует даже на Лигу чемпионов, кажется, что «Брайтон», который еще не обеспечил себе место в АПЛ на будущий сезон, выглядит прямо сейчас получше.
Южане хорошо смотрятся, и соперникам любого уровня приходится с ними непросто. По уровню это команда как минимум середины таблицы.
«Ириски» не побеждают уже четыре матча, а кадровая ситуация не позволяет Анчелотти выправить ситуацию. Особенно в середине поля немалые проблемы – к Дюкуру и Аллану в лазарете добавился Андре Гомес. В Брайтоне двух из трех центральных хавбеков, похоже, сыграют Сигурдссон с Хамесом Родригесом. Совладать с играющим «Брайтоном» им должно быть непросто.
У команд есть общий тренд, который указывает на индивидуальный тотал «Брайтона» меньше 1,5. Коэффициент на это событие небольшой – 1,52. Также есть тенденция, не относящаяся к тоталам – фора (0) на «чаек» в первом тайме за 1,58. А вот после перерыва хорош уже «Эвертон», на их ноль в тайме дают 2,20», — сказал Петросьян.
- 12 апреля 2021
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:28
-
07:15
- 11 апреля 2021
-
21:14
-
21:06
-
19:00
-
18:52
-
18:48
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15