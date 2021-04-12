«Брайтон» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Эвертон».

Ставка: победа «Брайтона» в 1-м тайме с форой (0) за 1.64.



«Хоть «Эвертон» до сих пор претендует даже на Лигу чемпионов, кажется, что «Брайтон», который еще не обеспечил себе место в АПЛ на будущий сезон, выглядит прямо сейчас получше.



Южане хорошо смотрятся, и соперникам любого уровня приходится с ними непросто. По уровню это команда как минимум середины таблицы.



«Ириски» не побеждают уже четыре матча, а кадровая ситуация не позволяет Анчелотти выправить ситуацию. Особенно в середине поля немалые проблемы – к Дюкуру и Аллану в лазарете добавился Андре Гомес. В Брайтоне двух из трех центральных хавбеков, похоже, сыграют Сигурдссон с Хамесом Родригесом. Совладать с играющим «Брайтоном» им должно быть непросто.



У команд есть общий тренд, который указывает на индивидуальный тотал «Брайтона» меньше 1,5. Коэффициент на это событие небольшой – 1,52. Также есть тенденция, не относящаяся к тоталам – фора (0) на «чаек» в первом тайме за 1,58. А вот после перерыва хорош уже «Эвертон», на их ноль в тайме дают 2,20», — сказал Петросьян.