Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Брайтон» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Брайтон» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Эвертон».

Ставка: победа «Брайтона» в 1-м тайме с форой (0) за 1.64.

«Хоть «Эвертон» до сих пор претендует даже на Лигу чемпионов, кажется, что «Брайтон», который еще не обеспечил себе место в АПЛ на будущий сезон, выглядит прямо сейчас получше.

Южане хорошо смотрятся, и соперникам любого уровня приходится с ними непросто. По уровню это команда как минимум середины таблицы.

«Ириски» не побеждают уже четыре матча, а кадровая ситуация не позволяет Анчелотти выправить ситуацию. Особенно в середине поля немалые проблемы – к Дюкуру и Аллану в лазарете добавился Андре Гомес. В Брайтоне двух из трех центральных хавбеков, похоже, сыграют Сигурдссон с Хамесом Родригесом. Совладать с играющим «Брайтоном» им должно быть непросто.

У команд есть общий тренд, который указывает на индивидуальный тотал «Брайтона» меньше 1,5. Коэффициент на это событие небольшой – 1,52. Также есть тенденция, не относящаяся к тоталам – фора (0) на «чаек» в первом тайме за 1,58. А вот после перерыва хорош уже «Эвертон», на их ноль в тайме дают 2,20», — сказал Петросьян.

«Брайтон» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти и Хамес сохранят надежду на Лигу чемпионов
Команда Анчелотти хороша на выезде, а «чайки» в родных стенах выигрывают по праздникам.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021