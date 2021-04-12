ЦСКА — «Ротор»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ротор» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа ЦСКА и ТМ 3.5 за 2.08.



«Ротор» на данный момент, пожалуй, самая слабая команда по игре в Премьер-лиге. Даже «Тамбов» смотрится порой чуть поживее. Смена тренера не помогла команде. И здесь, честно говоря, шансов не вижу.



ЦСКА тоже поменял тренера. И пока я бы не сказал, что во благо это пошло команде. Хотя две победы одержаны, но с большим трудом победили и «Тамбов», и «Арсенал» в Кубке России. Пока Олич только разбирается в команде. Выезжает ЦСКА за счет мастерства отдельных футболистов.



Конечно, в этой встрече обязан ЦСКА выигрывать. Думаю, и не пропустит от такого «Ротора», наконец-то на ноль сыграет. Но при этом не думаю, что много армейцы сумеют забить. Больше мучается команда сейчас, а не катит. 2:0, на мой взгляд, самый вероятный результат. Мастерство отдельных игроков должно помочь ЦСКА взять свои три очка дома», — сказал Титов.

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