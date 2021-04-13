«ПСЖ» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: победа «ПСЖ» за 2.96.
«После того, как «Пари Сен-Жермен» получил нового наставника в лице Маурисио Почеттино, особых изменений в рисунке игры и результатах поклонники коллектива не увидели.
В первой игре весенней части плей-офф «ПСЖ» уверенно победил «Барселону» со счётом 4:1, после чего дома спокойно сыграл вничью с грозным соперником (1:1).
Столичные прошли три этапа Кубка Франции, где обыграли «Кан», «Брест» и «Лилль». В чемпионате Лиги 1 «красно-синие» продолжают гонку за «Лиллем», которому уступили 3 апреля в определяющем матче со счётом 0:1. Парижане записали на свой счёт 21 викторию и три ничьи, что принесло 66 очков.
«Баварии» не удалось повторить прошлогодний успех, когда Мюнхен в течение всего сезона сумел выиграть все свои матчи турнира. В первой дуэли весенней части плей-офф Лиги чемпионов красные дважды победили «Лацио» (4:1 и 2:1), но в первой игре с сегодняшним противником потерпели поражение (2:3).
Серьёзные кадровые потери дали о себе знать в последнем туре Бундеслиги, когда чемпион Германии не сумел справиться с «Унион Берлин» (1:1). После 28 туров южане занимают первую позицию, опережая «РБ Лейпциг» на пять баллов.
Видимо, «Баварии» придется уступить трон победителя Лиги чемпионов. У немецкой команды серьёзные кадровые потери, при этом Мбаппе очень хорош, и сдержать его и быстрые контратаки парижан для баварцев будет огромной проблемой», — сказал Мостовой.
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