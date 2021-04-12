«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз на матч: 90 минут наслаждения для Мбаппе и Неймара

Левандовского и Гнабри снова не будет, но это ещё не всё. С «ПСЖ» не сыграют Горецка и Зюле.

13 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу немецкой команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех парижан оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 13 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.40.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» Мюнхен (13.04.2021)

Настало время ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов. Битва прошлогодних финалистов турнира изначально казалось вишенкой на торте. Похоже, так оно и будет — теперь «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» сразятся во Франции. Мюнхенцы лишились ряда ключевых исполнителей, а на родном поле им откровенно не повезло.

«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов? «Ман Сити» всё выше в букмекерских рейтингах. Но есть один нюанс.

«Бавария» отчаянно атаковала на протяжении всех 90 минут и сумела дважды забить. Результат был бы классным, если бы не три ответных мяча от парижан. «ПСЖ» показал филигранную игру на контратаках — за всю игру у подопечных Маурисио Почеттино всего четыре удара в створ, а опасных атак навскидку было ещё меньше.



Кейлор Навас очень много выручал, а вот Мануэль Нойер явно провёл не лучшие 90 минут. Пожалуй, поражения действующий чемпион Германии не заслуживал. Зато теперь интрига запредельная. У подопечных Ханса-Дитера Флика есть 90 минут на спасение. И куча проблем.



На первый взгляд может показаться, что мюнхенская машина всё же додавит соперника в гостях. Неслучайно даже букмекеры отдают предпочтение «Баварии». И это при том, что ответная игра пройдёт в Париже. Впрочем, есть несколько аргументов в пользу хозяев.

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Во-первых, «Бавария» ещё до начала первого матча 1/4 финала потеряла Роберта Левандовского и Сержа Гнабри. А теперь лишилась ещё двух ключевых исполнителей — в Париже также не сыграют Леон Горецка и Никлас Зюле. И если Зюле можно более-менее безболезненно заменить опытным Жеромом Боатенгом, то отсутствие Горецки восполнить будет крайне тяжело.



Во-вторых, ещё раз напомним, каким образом французы забили три в Мюнхене — на контратаках. Молодой, но великолепный Мбаппе чувствует себя как рыба в воде при быстрых выпадах. Вся ответная встреча будет строиться именно на таких уколах парижан — «Бавария» однозначно сядет на ворота Кейлора Наваса и будет владеть тотальным преимуществом. Ведь даже победа со счётом 1:0 (или 2:1) гостей не устроит.



Впрочем, есть серьёзная потеря и у «Пари Сен-Жермен». Маркиньос, забивший второй гол в ворота «Баварии» неделю назад, был практически сразу же заменён. Бразильцу не хватило времени на восстановление, а значит в обороне парижан скорее всего сыграют Данило Перрейра и Преснель Кимбембе — не самый плохой вариант, но Маркиньос, безусловно, является лидером обороны.

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Нельзя не отметить и результаты оппонентов во внутренних чемпионатах. Парижский гранд побывал в гостях у «Страсбурга», однако фактически не заметил сопротивления — 4:1. У мюнхенцев же снова возникли проблемы — на домашнем стадионе команда Ханса-Дитера Флика не сумела обыграть «Унион» (1:1). При этом состав «Баварии» был сопоставим с тем, что вышел в минувшую среду с «ПСЖ».



Подводя итог, стоит отметить, что «Баварии» откровенно не повезло в первом матче с «ПСЖ», однако не только Кейлор Навас и невезение виноваты в том, что из 31 удара по воротам результативными стали всего два. Не исключено, что по такому же сценарию пройдёт и ответная встреча.



Возьмём индивидуальный верх хозяев. Мбаппе и Неймар великолепны на пространстве, а вариантов у немецкого клуба нет. Придётся лезть вперёд, рисковать и раскрываться. Если Нойер не поймает кураж, пару мячей парижане наверняка оформят.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 13 апреля 2021 года

Мюнхенцы будут вынуждены с первых и до последних минут идти вперёд, а потому парижский гранд получит массу шансов на контратаки. Скорость Мбаппе и креативность Неймара поставили в тупик «Баварию» даже на «Альянц Арене», а уж в домашних стенах получаться должно ещё больше. Кажется, ответная игра может не уступить первой в плане результативности.



Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 гола за 1.98.