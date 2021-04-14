«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.58.



«Реал Мадрид» при Зидане — это как Робин Гуд: отбирает очки у богатых и отдаёт их бедным. В этом сезоне «Реал» проиграл «Алавесу», «Леванте», «Кадису», но при этом в матчах против топ-клубов «Реал» побеждает практически всегда.



«Реал» дважды обыграл «Барселону» в Примере, дважды в Лиге чемпионов победил «Интер». В двух матчах с «Атлетико» набрал четыре очка из шести возможных в чемпионате Испании. С «Севильей» мадридцы сыграли на победу, а также в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов обыграли и «Ливерпуль». Также «Реал» дважды победил и «Аталанту».



То, что «Реал» выиграл первый матч неделю назад, — это очень серьёзный задел на общее противостояние с «Ливерпулем». Сможет ли «Ливерпуль» обыграть «Реал» с его проблемами в обороне и мощной атакой? Мне кажется, что магии «Энфилда», а особенно поддержки болельщики, будет не хватать мерсисайдцам. Но всё-таки какие-то шансы у хозяев есть. Может быть, «Ливерпуль» воспользуется проблемами в обороне у «Реала».



Проблемы у мадридцев есть. Рафаэль Варан болен коронавирусом, Рамос вместе с Карвахалем наблюдают на скамейке запасных за подвигами своей команды в последних матчах, а подвиги впечатляют — победа над «Ливерпулем», победа над «Барселоной». Каждый раз «Реал» пропускает, но всё равно побеждает.



Думаю, что с защитниками Милитао и Начо, хотя и они неплохо выглядят, но явно уступают чемпионам мира Варану, Рамосу, пора уже «Реалу» пропустить больше одного гола. Почему бы не пропустить их именно на «Энфилде». Мне тут нравится ставка на то, что «Ливерпуль» не проиграет при тотале матча больше 1.5 мяча. Коэффициент скромный, 1.58, но мне ставка нравится, она намекает на то, что голов должно быть много», — сказал Вишневский.

«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: Клопп гораздо опаснее «Барселоны». Ждём ещё один камбэк? Два года назад «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 у «Барселоны». Неделю назад команда Клоппа уступила в Мадриде 1:3.