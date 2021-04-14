«Боруссия» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/4 финала ЛЧ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.70.



«Дортмундская «Боруссия» принимает на своём поле «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов.



«Шмели» чувствуют себя не очень комфортно в Бундеслиге, поскольку занимают лишь промежуточную пятую позицию. Теперь до зоны Лиги чемпионов остаётся семь баллов после победы над «Штутгартом» (3:2). В первой встрече четвертьфинала было тяжело, однако Марко Ройс забил важный выездной гол, оставляющий шансы.



На мой взгляд, сегодня немцы не смогут пройти дальше. Они с первых минут побегут в атаку, и это их погубит. В такой ситуации нельзя давать пространство оппоненту, ведь это приведёт к преимуществу соперника и голам в ворота хозяев.



«Синие» имели просто потрясающую победную серию, но периодически стали проваливаться. В прошлом туре АПЛ они вовсе потерпели поражение от «Лидса» (1:2), пусть это и не ставит чемпионский титул под угрозу. В еврокубковом противостоянии есть преимущество в один мяч благодаря голу Фодена.



По моему мнению, ставку стоит сделать в пользу приезжего коллектива. Англичане находятся в феноменальных кондициях и остановить их сложно. В условиях комфортного преимущества им будет несложно одержать викторию», — сказал Павлюченко.

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