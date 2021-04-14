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«Боруссия» Д — «Ман Сити»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов в Германии

«Боруссия» Д — «Ман Сити»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов в Германии
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.55.

«Несмотря на то что «Боруссия» забила «Манчестер Сити» гол в первой встрече, – и он вроде как должен оставлять их в игре, – всё равно команда Пепа Гвардиолы остаётся ведь циничной.

Нельзя забывать, что она регулярно в последние годы выбывает именно на стадии 1/4 финала, а сейчас ей достался соперник, который находится в кризисе. Если «Манчестер Сити» не пройдёт сейчас в полуфинал, то я даже не знаю, что им сейчас поможет.

Поэтому проход «Манчестер Сити – самый верный прогноз. Также я бы рискнул и взял Ф2 (-1.5)», — сказал Нагучев.

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