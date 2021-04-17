«Шахтер» — «Динамо» Киев: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Украины

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч украинской Премьер-лиги «Шахтер» — «Динамо» Киев.
Ставка: удаление за 2.75.
«Динамо» в турнирной таблице чемпионата пока что впереди. Достаточно уверенно и по игре, и по результату выступают в этом сезоне киевляне. Сейчас они имеют в активе 52 балла и опережают тот же «Шахтер» со второго места на семь очков.
Донецкий клуб же имеет определенные проблемы внутри коллектива. Там, можно сказать, бразильцы мутят воду. Не всё сейчас у «Шахтера» выходит, как надо.
В общем, этот сезон пока что проходит под диктовку киевлян. Но это дерби, тут все может случиться. Команды всегда по-особенному подходят к подобным матчам. Для обоих клубов это принципиальный матч.
Но «Шахтер» ещё надеется не отстать окончательно от «Динамо». Победа киевлян может сильно приблизить их к трофею в этом сезоне. Игра, наверняка, будет от ножа. Донецкий клуб точно не станет отсиживаться в обороне. Будет у них много единоборств, много стыков.
Я лично удивлюсь, если в их матче игроки обойдутся без удалений. Поэтому предложу поставить на то, что в этом матче будет показана красная карточка".
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