Циципас — Давидович Фокина: прогноз Софьи Тартаковой на матч турнира в Монте-Карло

Ведущая «Матч ТВ», экс-ведущая радио «Спорт FM», теннисный эксперт Софья Тартакова сделала прогноз на матч этот матч.
Ставка: победа Циципаса в двух сетах за 1.60.
«Алехандро Давидович Фокина и Стефанос Циципас очень разноплановые игроки. Испанец показывает настоящий грунтовый теннис — он терпелив, с хорошими ударами на задней линии. Грунтовая часть сезона — его история, как и для большинства испанцев. Алехандро играет достаточно активно, а не просто стоит на задней линии. Это очень прогрессивный спортсмен.
Циципас — явный фаворит матча. На этом турнире он показывает хороший теннис. Но я бы не говорила, что эта встреча будет проходной для грека. Да, он выше по статусу, опыту и в рейтинге. Но не стоит забывать, кого на этом турнире обыграл Давидович Фокина — очень талантливого австралийца Де Минаура, Берреттини и Пуйе. Сейчас у испанца очередной соперник топ-уровня. У Алехандро точно будет приличный настрой.
Циципас — это самый разноплановый теннисист в ATP туре, который есть сейчас. Он выходит к сетке, активно играет на задней линии и здорово подает — каждый раз первая подача под 200 км/ч.
Грек обязательно задействует весь свой талант. Но грунтовая часть сезона очень специфическая. Здесь надо не просто бить по мячу — в первую очередь нужно защищаться. А еще требуется терпение.
Мне кажется, что у Фокина с терпением все в полном порядке. Важно другое — насколько Циципас сможет себя контролировать. У него бывают взрывы эмоций и психи.
Я считаю, что будет победа Циципаса, но в двух непростых партиях. Однако Алехандро может преподнести сюрпризы. На грунте нужно уметь терпеть, а с этим у испанских теннисистов все в полном порядке», — сказала Тартакова.
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