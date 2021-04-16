«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.24.
«Друзья, поговорим про английский футбол – «Эвертон» против «Тоттенхэма». Игра, где победитель, как мне кажется, предопределен.
Смотрим на линии и берем два варианта. Первый – победа «Тоттенхэма», второй – тотал меньше 2,5.
«Эвертон» уже пять матчей не может выиграть во всех турнирах, он крайне плохо в последнее время играет против «Тоттенхэма». В этой паре у меня нет сомнений, что команда Жозе Моуринью выиграет, но сделает это скромно», — сказал Казаков.
«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью найдёт противоядие от хитрого Анчелотти
За пять последних туров АПЛ «Эвертон» забил ничтожные два мяча.
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