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«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.24.

«Друзья, поговорим про английский футбол – «Эвертон» против «Тоттенхэма». Игра, где победитель, как мне кажется, предопределен.

Смотрим на линии и берем два варианта. Первый – победа «Тоттенхэма», второй – тотал меньше 2,5.

«Эвертон» уже пять матчей не может выиграть во всех турнирах, он крайне плохо в последнее время играет против «Тоттенхэма». В этой паре у меня нет сомнений, что команда Жозе Моуринью выиграет, но сделает это скромно», — сказал Казаков.

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За пять последних туров АПЛ «Эвертон» забил ничтожные два мяча.
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