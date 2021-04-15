«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью найдёт противоядие от хитрого Анчелотти

16 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм» 16 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Тоттенхэм» (16.04.2021)

32-й тур английской Премьер-лиги стартует без раскачки, нас с ходу ждёт битва прямых конкурентов. В Ливерпуле «Эвертон» примет «Тоттенхэм», начало запланировано на 22:00 мск. Соперники продолжают борьбу за высокие места в турнирной таблице чемпионата Англии и полны мотивации. Правда, с результатами в последнее время не клеится.



«Эвертон» располагается на восьмой строчке таблицы АПЛ, имея игру в запасе. По потерянным очкам подопечные Карло Анчелотти идут седьмыми, а в случае победы над «Тоттенхэмом» имеют все шансы подняться на пятую строчку, которая позволит выступать в Лиге Европы. У «Тоттенхэма» ситуация похожая — перед стартом 32-го тура лондонцы располагаются на седьмой позиции, опережая «Эвертон» на одно очко.



К очному противостоянию команды подходят в не самой лучшей форме. Достаточно сказать, что «Эвертон» не может победить на протяжении четырёх матчей, тогда как «Тоттенхэм» не выигрывает две игры подряд. В последних пяти турах у соперников на двоих всего три победы. Для претендентов на еврокубки слабовато.



Нельзя забывать о серьёзнейших кадровых проблемах «Эвертона». Возможно, именно они мешают подопечным Анчелотти стабильно набирать очки весной. В предстоящем матче точно не сыграют Бернард, Абдулай Дукуре, Йерри Мина, Фабиан Делф и Аллан. Под вопросом участие Андре Гомеша, Джошуа Кинга и Доминика Калверт-Льюина. В то же время Жозе Моуринью не сможет рассчитывать лишь на двух крайних защитников — Мэтта Доэрти и Бена Дэвиса.



Сезон показывает, что результаты «Эвертона» во многом зависят от игры звёздного атакующего трио — Калверт-Льюина, Хамеса Родригеса и Ришарлисона. В последнее время как минимум один из них отсутствует и проблемы с созиданием возникают регулярно. В частности, «Эвертон» забил всего два мяча в пяти последних матчах. На отрезке из 10 игр у «ирисок» всего семь голов.



Проблемы «Тоттенхэма» лишь частично были связаны с травмой Сон Хын Мина, ведь даже с его возвращением набирать стабильно очки не удаётся — 2:2 с «Ньюкаслом» и 1:3 с «Манчестер Юнайтед». Вероятно, корейцу было необходимо набрать форму, и, возможно, уже с «Эвертоном» мы увидим прежнего Сона.



В текущем сезоне «Эвертон» и «Тоттенхэм» играли друг с другом дважды. Дебютная встреча состоялась в первом круге чемпионата — тогда гол Калверт-Льюина принёс «синим» минимальную выездную победу. В середине февраля команды сошлись в 1/8 финала Кубка английской лиги. Тот матч получился более результативным, однако победителем снова вышел «Эвертон» — 5:4.

Думаем, что серьёзные кадровые проблемы не позволят «синим» третий раз за сезон обыграть команду Моуринью. Лондонцы прижаты к стенке, выигрывать надо любой ценой. Состав ближе к оптимальному, соперник проблемный. Возьмём П2 за 2.26.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Тоттенхэм» 16 апреля 2021 года

Серьёзные кадровые проблемы «Эвертона» не позволят в третий раз за сезон обыграть команду Моуринью. Отсутствие одного Калверт-Льюина всегда сказывается на результатах мерсисайдцев, а теперь мы не увидим в основном составе «ирисок» ещё и ряд других ключевых футболистов. Шансы ТТХ на победу выше даже на чужом поле.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.26.