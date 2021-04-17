«Барселона» — «Атлетик: прогноз Эдуара Мора на матч финала Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.56.
«Не так давно «Атлетик» уже проиграл один финал, за прошлогодний Кубок Испании. А в предстоящем матче явный фаворит – «Барселона».
«Атлетик» в последних 5 матчах забил всего 2 гола, у него 4 ничьи и поражение. Команда не в лучшей форме. Можно сказать, выдохлась.
Всё-таки пик команды пришёлся на зиму. Тогда «Бильбао» обыграл «Реал», «Барселону» и взял Суперкубок. Команда бежала. Но на весь сезон сил и эмоций не хватает.
Конечно, они будут стараться. Отдадут мяч «Барселоне» и будут контратаковать.
Но (несмотря на поражение «Барсы» в «класико») мне кажется, что каталонцы в полном порядке. В отличной форме Месси. Здорово помогает Фирпо, забивают Гризманн и Дембеле.
Я думаю, что «Барселона» должна уверенно выиграть этот финал. Потому как не факт, что «Барса» сможет взять чемпионат Испании, из Лиги чемпионов она уже вылетела.
Думаю, сине-гранатовые к этой (очень важной) игре подойдут в полном порядке. Они должны забить гол уже в первом тайме. И потихоньку к концу игры «Атлетик» будет раскрываться. А в последние 15-20 минут «Барселона» забьет 2-й и 3-й голы».
- 17 апреля 2021
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:45
- 16 апреля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00