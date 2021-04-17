«Барселона» — «Атлетик: прогноз Эдуара Мора на матч финала Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.56.

«Не так давно «Атлетик» уже проиграл один финал, за прошлогодний Кубок Испании. А в предстоящем матче явный фаворит – «Барселона».



«Атлетик» в последних 5 матчах забил всего 2 гола, у него 4 ничьи и поражение. Команда не в лучшей форме. Можно сказать, выдохлась.



Всё-таки пик команды пришёлся на зиму. Тогда «Бильбао» обыграл «Реал», «Барселону» и взял Суперкубок. Команда бежала. Но на весь сезон сил и эмоций не хватает.



Конечно, они будут стараться. Отдадут мяч «Барселоне» и будут контратаковать.



Но (несмотря на поражение «Барсы» в «класико») мне кажется, что каталонцы в полном порядке. В отличной форме Месси. Здорово помогает Фирпо, забивают Гризманн и Дембеле.



Я думаю, что «Барселона» должна уверенно выиграть этот финал. Потому как не факт, что «Барса» сможет взять чемпионат Испании, из Лиги чемпионов она уже вылетела.



Думаю, сине-гранатовые к этой (очень важной) игре подойдут в полном порядке. Они должны забить гол уже в первом тайме. И потихоньку к концу игры «Атлетик» будет раскрываться. А в последние 15-20 минут «Барселона» забьет 2-й и 3-й голы».