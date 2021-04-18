«Бетис» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Валенсия».

Ставка: победа «Бетиса» за 1.90, «Бетис» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.59.

«Бетис» ведёт борьбу за место в Лиге Европы, обладает мощной группой атаки, но при этом пропустил куда больше голов, чем остальные команды из первой семёрки.



«Валенсия» уже не имеет большой турнирной мотивации, при этом она в принципе весьма слаба в обороне, а тут ещё и дисквалифицирован ведущий центральный защитник Паулиста. Плюс травмированы ещё два защитника – Мангала и Пиччини, а также основной вратарь Силлессен. Наконец, старик Хоакин так уважает «Валенсию», что частенько удостаивает её честью вынимать мячи из сетки после своих ударов.



Думаю, у «Бетиса» высокие шансы набрать очки в результативном матче. Поэтому выбираю ставку на то, что «Бетис» не проиграет при тотале больше 1.5 голов за коэффициент 1.59. Кроме того, можно поставить и просто на победу севильцев».