«Атлетико» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Эйбар».



Ставка: победа «Атлетико» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

«Первая команда чемпионата принимает соперника с последней строчки турнирной таблицы. Обычно в Испании коэффициенты на победу фаворита в таких случаях бывают в районе 1.08, но сейчас на выигрыш лидера можно поставить аж за 1.47. Во-первых, потому что лидирует не «Реал Мадрид» и не «Барселона», а «Атлетико». Во-вторых, «индейцев» в последние месяцы сильно лихорадит, и в последних 12 турах у них лишь пять побед. В-третьих, у «Атлетико» из-за травм не сыграют оба лучших бомбардира команды – Луис Суарес и Жоау Фелиш.



Зато возвращаются в строй после дисквалификаций Маркос Льоренте и Кондогбиа. А у «Эйбара» тоже масса потерь в составе, включая лучшего форварда команды Бриана Хиля. Так что просматривается ставка на малорезультативный матч. Думаю, «Атлетико» не допустит третьей осечки подряд и возьмет три очка с худшей командой чемпионата, однако вряд ли тут будет много голов в отсутствие Луиса Суареса, Жоау Фелиша и Бриана Хиля. Моя ставка – победа «Атлетико» при тотале меньше 3.5 мячей. Ну а для экспресса можно взять и просто чистый выигрыш «Атлетико».