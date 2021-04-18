«Арсенал» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 18 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Фулхэм».
Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 2.14
«Фулхэм» очень не вовремя рассорился с удачей. Четыре поражения подряд уже у «дачников», и эта серия началась ровно тогда, когда их шансы на спасения оценивались уже выше, чем у «Ньюкасла». Что самое обидное, в трёх из этих матчей лондонцы вполне могли рассчитывать как минимум на ничью. Но ничего не остается – придётся пытаться прыгнуть выше головы в оставшихся шести турах. Думаю, что против «Арсенала» команда Скотта Паркера попробует сыграть на своем максимуме, и не удивлюсь, если что-то в этом противостоянии зацепит.
«Арсенал» же на своем максимуме, кажется, сыграл в Праге. Там «канониры», что с ними редко бывает, показали свою злость. У них получалось все и впереди, и сзади, и удача была на их стороне. Сможет ли так же команда сыграть через три дня после важного выездного матча? Получив к тому же новости о малярии Обамеянга. Есть сомнения. Предположу, что гости дадут здесь настоящий бой и хотя бы ничью за свои старания получат в качестве вознаграждения. Фактор мотивации с одной стороны и по сути её отсутствия с другой может оказаться решающим".
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