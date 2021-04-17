«Ахмат» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России 17 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Химки» в 26-м туре РПЛ.
Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.26.
«Матч команд из середины таблицы. И, по большому счету, игра не имеет большого турнирного значения. Вылет не грозит, подняться в зону еврокубков в РПЛ не выйдет. «Ахмат» сейчас должен быть сосредоточен на полуфинале Кубка России против «Крыльев Советов», который будет сыгран на следующей неделе. Это действительно важно. Собственно, на прошлой неделе в Уфе мы видели, как команда расставляет приоритеты. Здесь всё-таки домашний матч, проигрывать не хотелось бы. Но рисковать и лезть вперед грозненцы вряд ли будут. «Химки» умеют здорово контратаковать. Поэтому жду осторожного футбола, с минимумом моментов.
У подмосковного клуба выбыл Глушаков, это большая потеря. Сейчас необходимо как-то перестраиваться, искать варианты. Поэтому и гости будут больше думать о безопасности своих ворот.
Выдающегося, яркого футбола ждать здесь не приходится. Поэтому поставлю на «тотал меньше 2 мячей».
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