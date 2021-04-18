«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на полуфинал Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Лестер» — «Саутгемптон».
Ставка: «Лестер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.
«Думаю, и второй полуфинал Кубка, который также пройдёт на «Уэмбли», получится напряжённым и не слишком результативным. Для обеих команд этот матч очень важен. «Святые» по сути жили последние месяцы только ради возможности побороться за трофей, а для «Лестера» выиграть Кубок — это потенциальная награда за очередной качественный сезон.
Для южан здесь главное будет вернуться в своё нормальное состояние. Порой это бывает трудно сделать, когда на каждых выходных валяешь дурака и мало напоминаешь серьёзную команду. Наверное, это сделать всё-таки получится — в конце концов, на пути в финал «святые» не пропустили ни одного мяча, оставив за бортом три клуба АПЛ, включая действующего обладателя трофея «Арсенал».
Но и «Лестер» сыграет предельно организованно, без риска и максимально эффективно впереди. Для номинальных гостей главным оружием здесь будут стандарты (Уорд-Прауз + Вестергор могут что-то вместе изобразить в важном матче), для хозяев — переходные фазы из обороны в атаку.
Предположу, что всё же больше трёх голов в основное время мы не увидим, а к победе ближе окажется «Лестер».
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