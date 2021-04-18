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«Арсенал» — «Тамбов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Туле

«Арсенал» — «Тамбов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Туле
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Тамбов», который состоится 18 апреля в Туле.

Ставка: победа «Арсенала» всухую за 1.63

«В таблице чемпионата России команды расположены не так далеко друг от друга, они бьются за выживание и рискуют вылететь в ФНЛ. Однако разница в классе у них большая. Тем более «Арсенал», как я говорил раньше, явно занимает не своё место. По игое туляки смотрятся достойно, но часто чего-то не хватает. Думаю, на своём поле они реальзуют разницу в уровне и добудут три очка. Скорее всего, ещё и не пропустят. А гости в конце концов напрямую вылетят из элитного дивизиона».

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