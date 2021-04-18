«Сочи» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.82.
«Первое серьёзное испытание для Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА — противостояние с клубом из верхней восьмёрки РПЛ с выстроенной игрой. Говорить о том, что в игре красно-синих сразу появился существенный прогресс, пока преждевременно. Изменения в структуре игры видны, но настоящую проверку ещё предстоит пройти в ближайших турах, в борьбе за Лигу чемпионов.
Уверен, что «Сочи» будет выглядеть гораздо более острой и мотивированной командой, чем в прошлом туре против «Зенита». Игра на три исхода, армейцев фаворитами не считаю. «Сочи» забил в 2021 году во всех домашних матчах, прошлая игра этих соперников на юге России завершилась 2:3, а встреча первого круга — 1:1. Армейцы при Оличе пропускали и от Тулы, и даже от «Тамбова».
Думаю, что и на этот раз мы увидим голы в те и другие ворота. Не исключаю, что хозяева наберут очки, а если проиграют, то не крупнее, чем в один мяч».
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