«Спартак» — «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 18 апреля
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Уфа».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.26.
«Очень важный матч для обеих команд: хозяева сражаются за зону Лиги чемпионов, гости бьются за выживание. У «Спартака» сейчас очень хорошо сложилась атака – нападение и полузащита. А вот в обороне проблемы, поэтому думаю, что будет много голов. То, что «Спартак» забьёт несколько голов, это он показал в предыдущих матчах.
Себастьян Ларссон хорош, Александр Соболев хорош, поэтому «Спартак» победит. Причём мне кажется, что он сделает это уверенно. Как минимум с разницей в два мяча выиграет, а может и разгромно".
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