«Спартак» — «Уфа»: результат матча РПЛ, как сыграли 18.04.2021, какой счёт

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» проиграл «Уфе». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3.



Счёт в матче на 45-й минуте открыла «Уфа». Гол в раздевалку забил Владислав Камилов, который замкнул прострел с фланга. На 48-й минуте «Уфа» удвоила преимущество на табло. На этот раз голом отметился хорватский полузащитник Филип Мрзляк. «Спартак» в попытках отыграться создал несколько опасных голевых моментов, но реализовать их не удалось.



На 80-й минуте защитник красно-белых Самуэль Жиго был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. На 87-й минуте Владислав Камилов оформил дубль, не реализовав пенальти, но оказавшись первым на добивании.

Поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.45. Успех уфимцев оценивался в 8.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 8500 рублей. Ставки на ничью принимались за 4.80.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.05, «обе забьют — нет» — за 1.65, а удаление — за 3.70. На точный счёт 3:0 в пользу «Уфы» давали 101.0.