«Спартак» — «Уфа»: результат матча РПЛ, как сыграли 18.04.2021, какой счёт

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» проиграл «Уфе». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3.
Счёт в матче на 45-й минуте открыла «Уфа». Гол в раздевалку забил Владислав Камилов, который замкнул прострел с фланга. На 48-й минуте «Уфа» удвоила преимущество на табло. На этот раз голом отметился хорватский полузащитник Филип Мрзляк. «Спартак» в попытках отыграться создал несколько опасных голевых моментов, но реализовать их не удалось.
На 80-й минуте защитник красно-белых Самуэль Жиго был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. На 87-й минуте Владислав Камилов оформил дубль, не реализовав пенальти, но оказавшись первым на добивании.
Поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.45. Успех уфимцев оценивался в 8.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 8500 рублей. Ставки на ничью принимались за 4.80.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.05, «обе забьют — нет» — за 1.65, а удаление — за 3.70. На точный счёт 3:0 в пользу «Уфы» давали 101.0.
- 19 апреля 2021
-
08:49
-
08:28
- 18 апреля 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:25
-
07:19
- 17 апреля 2021
-
21:57