ЦСКА — «Авангард»: беспроигрышное пари 1000 рублей ко второму матчу финала Кубка Гагарина

Сегодня, 20 апреля, во втором матче финала Кубка Гагарина сыграют ЦСКА и «Авангард». Начало матча — в 19:30 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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