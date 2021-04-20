ЦСКА — «Авангард»: беспроигрышное пари 1000 рублей ко второму матчу финала Кубка Гагарина
Сегодня, 20 апреля, во втором матче финала Кубка Гагарина сыграют ЦСКА и «Авангард». Начало матча — в 19:30 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага.
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу ЦСКА — «Авангард».
Рекомендуем вам
- 20 апреля 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 апреля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:49
-
08:28
- 18 апреля 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам