«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Аленичева на матч 1/2 финала Кубка России

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА в 1/2 финала Кубка России сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.50.
«Сегодня хотел бы поделиться прогнозом на полуфинальный матч Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА.
И те и другие одержали тяжёлые победы в четвертьфинале. ЦСКА проигрывал по ходу встречи, но сумел вырвать победу. В составе армейского клуба, как обычно, выделяется Рондон, Влашич, Фернандеш. Но, наверное, большое подспорье для ЦСКА — это возвращение Дзагоева, который отдал голевую передачу в Туле.
В состав «Локомотива» вернулся Федор Смолов после травмы, причем начал сразу же забивать и даже в решающие моменты. Также отметил бы нападающего Камано, который своим креативом тоже может создать много проблем.
От этой игры ждут результативный и яркий футбол, поэтому мой прогноз — «обе забьют» и тотал матча больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.50».
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