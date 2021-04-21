«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Аленичева на матч 1/2 финала Кубка России

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА в 1/2 финала Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.50.

«Сегодня хотел бы поделиться прогнозом на полуфинальный матч Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА.



И те и другие одержали тяжёлые победы в четвертьфинале. ЦСКА проигрывал по ходу встречи, но сумел вырвать победу. В составе армейского клуба, как обычно, выделяется Рондон, Влашич, Фернандеш. Но, наверное, большое подспорье для ЦСКА — это возвращение Дзагоева, который отдал голевую передачу в Туле.



В состав «Локомотива» вернулся Федор Смолов после травмы, причем начал сразу же забивать и даже в решающие моменты. Также отметил бы нападающего Камано, который своим креативом тоже может создать много проблем.



От этой игры ждут результативный и яркий футбол, поэтому мой прогноз — «обе забьют» и тотал матча больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.50».