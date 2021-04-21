«Локомотив» — ЦСКА: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.40 на матч 21.04.2021

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 3.40.

«Локомотив» просто разгромил «Тамбов» в Кубке России (3:0), открыв официальный сезон 2021 года уверенной победой, и сделал первый шаг на пути в полуфинал турнира. После этого на выезде переиграл «Сочи». За 26 туров РПЛ красно-зеленые добыли 15 побед и четыре раза сыграли вничью, что принесло 49 очков и второе место в турнирной таблице РПЛ. В пяти последних турах хозяева выиграли. После успеха в игре со «Спартаком» (2:0) «Локо» на своем поле переиграл «Ростов» (4:1).



ЦСКА за 26 туров добыл 14 побед и четыре раза сыграл вничью, что принесло 46 очков и пятую позицию. В трех последних турах армейцы обыграли «Тамбов» (2:1) и «Ротор» (2:0), следом за этим на выезде не смогли справиться с «Сочи» (1:2).



На пути в 1/2 финала обыграли СКА-Хабаровск (2:0) и 8 апреля на выезде разобрались с «Арсеналом» (2:1). Эта встреча заслуживает финала, но жребий свел команды на этой стадии. «Локо» выдал фантастическую серию побед, что делает коллектив фаворитом в этой дуэли.



Всё-таки ЦСКА имеет в составе серьёзных исполнителей и сумеет дать бой землякам. Ожидаю ничью в основное время».