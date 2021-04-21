«Ахмат» — «Крылья Советов»: где покажут матч, смотреть онлайн 21.04.2021, прямой эфир

21 апреля 2021 года состоится матч полуфинала Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи — в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех самарцев оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.18.
Букмекеры уверены, что матч полуфинала Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.
Проход «Ахмата» идёт за 1.65, проход «Крыльев» — за 2.40.
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