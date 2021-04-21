«Лион» — «Монако»: прогноз Эльвина Керимова на четвертьфинал Кубка Франции

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Франции сезона-2020/2021 «Лион» — «Монако».



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.81

«Эти команды и в Лиге 1 ведут борьбу за чемпионство, так что тренерам важно грамотно распределить силы на финише сезона. Но Кубок тоже турнир очень важный.



По сетке этого турнира «Лион» и «Монако» проходили достаточно спокойно своих соперников. У «Монако» были нерезультативные матчи с «Греноблем», «Метцом» и «Ниццей». У «Лиона» путь был другим – он одерживал крупные победы.



Мне кажется, что борьба будет равная, хотя в первом круге чемпионата «Лион» разгромил «Монако», забив все четыре мяча в первом тайме. Там Нико Ковач допустил тактическую ошибку, очень высоко располагалась линия обороны «Монако», и забросы за спину защитников регулярно проходили. С тех пор прошло несколько месяцев, «Монако» заиграл намного лучше – зрелищнее, результативнее, стабильнее.



Думаю, что игра будет равная, осторожная и напряженная. Не уверен, что составы будут оптимальные, поэтому команды не будут рисковать с первых минут. Будет тактическая борьба, это плей-офф, команды сыграют надёжно и осторожно. Я предлагаю прогноз на тотал меньше 3».