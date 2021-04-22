«Локомотив» — ЦСКА: результат матча 21.04.2021, кто выиграл, какой счёт

В матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Результативную передачу отдал полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский. Во втором тайме, на 53-й минуте, защитник железнодорожников Мацей Рыбусь мягко навесил с углового, форвард «Локомотива» Фёдор Смолов в борьбе с хавбеком ЦСКА Иваном Обляковым удачно подставил ногу — мяч по невероятной траектории залетел за шиворот голкиперу армейцев Игорю Акинфееву. Автогол записали на Облякова. В концовке встречи хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк довёл счёт до разгромного.
Ставки на победу «Локомотива» принимались за 2.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2750 рублей. Успех ЦСКА шёл за 2.72, ничья — за 3.30.
На тотал больше 2.5 мяча давали 2.27, на «обе забьют — нет» — за 1.90. Проход железнодорожников оценивался в 1.92, а победа «Локомотива» всухую — в 5.50.
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