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«Рома» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А

«Рома» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Аталанта».

Ставка: ТБ 3 за 1.74.

«Интересный матч двух сильных команд Италии, которые борются за еврокубковые места.

Их позиции в таблице поменялись в сравнении с первой половиной сезона. Тогда «Аталанта» часто терпела неудачи и шла за пределами зоны выхода в Лигу чемпионов. А «Рома» в то время, наоборот, уверенно шла третьей в чемпионате.

Сейчас всё изменилось. «Аталанта» начала стабильно выигрывать, сейчас она уже обогнала «Ювентус» в таблице и идет третьей. Бергамаски набрали ход, они вместе с «Лацио» — единственные команды в чемпионате, которые победили в пяти турах кряду. Только вот римляне имеют менее выгодное положение в таблице. Они как раз борются за места в еврокубках с «Ромой».

Команда Фонсеки с недавних пор опустилась аж на седьмое место. Все топ-клубы опередили её. Сейчас римляне имеют не сильно много шансов на евросезон в следующем году. От того же «Лацио» с шестого места они отстают на четыре балла. А вот «Наполи» с пятой строчки опережает «Рому» уже на шесть очков. Учитывая, что чемпионат подходит к концу, римлянам будет тяжело опередить даже ближайших соперников.

Но надежда, думаю, у «Ромы» есть в этом матче. Хотя «Аталанта» не дает причин сомневаться в себе. Эта атакующая команда сейчас находится в своей лучшей форме в этом сезоне, по моему мнению. Её последний матч с «Ювентусом» доказывает это – победа со счётом 1:0 и уверенная игра в обороне против туринцев.

Мне уже давно нравится атакующий стиль игры «Аталанты». Однако «Рома» в этой игре, я считаю, может оказать сопротивление бергамаскам. Думаю, между ними будет равная и упорная борьба. Голов наверняка будет немало. Поэтому предлагаю поставить на тотал забитых мячей в этой встрече больше трёх», — сказал Калиниченко.

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