«Рома» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Аталанта».



Ставка: ТБ 3 за 1.74.



«Интересный матч двух сильных команд Италии, которые борются за еврокубковые места.



Их позиции в таблице поменялись в сравнении с первой половиной сезона. Тогда «Аталанта» часто терпела неудачи и шла за пределами зоны выхода в Лигу чемпионов. А «Рома» в то время, наоборот, уверенно шла третьей в чемпионате.



Сейчас всё изменилось. «Аталанта» начала стабильно выигрывать, сейчас она уже обогнала «Ювентус» в таблице и идет третьей. Бергамаски набрали ход, они вместе с «Лацио» — единственные команды в чемпионате, которые победили в пяти турах кряду. Только вот римляне имеют менее выгодное положение в таблице. Они как раз борются за места в еврокубках с «Ромой».



Команда Фонсеки с недавних пор опустилась аж на седьмое место. Все топ-клубы опередили её. Сейчас римляне имеют не сильно много шансов на евросезон в следующем году. От того же «Лацио» с шестого места они отстают на четыре балла. А вот «Наполи» с пятой строчки опережает «Рому» уже на шесть очков. Учитывая, что чемпионат подходит к концу, римлянам будет тяжело опередить даже ближайших соперников.



Но надежда, думаю, у «Ромы» есть в этом матче. Хотя «Аталанта» не дает причин сомневаться в себе. Эта атакующая команда сейчас находится в своей лучшей форме в этом сезоне, по моему мнению. Её последний матч с «Ювентусом» доказывает это – победа со счётом 1:0 и уверенная игра в обороне против туринцев.



Мне уже давно нравится атакующий стиль игры «Аталанты». Однако «Рома» в этой игре, я считаю, может оказать сопротивление бергамаскам. Думаю, между ними будет равная и упорная борьба. Голов наверняка будет немало. Поэтому предлагаю поставить на тотал забитых мячей в этой встрече больше трёх», — сказал Калиниченко.

«Рома» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук и Иличич не отдадут место в топ-3 Серии А Римляне не обыгрывали бергамасков с 2017 года. Не смогут и теперь.