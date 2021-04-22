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«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на игру 31-го тура Примеры

«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на игру 31-го тура Примеры
Ставки / Прогнозы 0
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 31-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Сельта».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и обе забьют за 3.95.

«Во встрече двух бывших команд Валерия Карпина напрашивается ставка на голы. Обе команды в атаке действуют куда лучше, чем в обороне. Ставка «обе забьют» выигрывала в четырех последних матчах «Реал Сосьедад» и в пяти из семи последних матчей «Сельты», причем за этот сравнительно небольшой отрезок сезона «Сельта» успела и выиграть со счетом 4:3 (у «Уэски»), и проиграть со счетом 3:4 («Севилье»). Наконец, очная встреча этих команд в первом круге тоже была очень богатой на голы – «Реал Сосьедад» выиграл в Виго 4:1.

Думаю, что «Реал Сосьедад» обыграет галисийцев и дома в достаточно результативном матче. Порекомендую тут ставку с высоким коэффициентом 3,95 на то, что «Реал Сосьедад» победит при голах обеих команд. Аккуратный же вариант ставки на этот матч – «Реал Сосьедад» не проиграет при тотале больше 1,5 гола. На это коэффициент 1,65, и такая сделка тоже выглядит оправданной. Стоит также отметить, что у обеих команд есть по одной важной потере в линии атаки – не сыграют Давид Сильва и Санти Мина. Но их есть кем заменить, а травмированных футболистов обороны у обеих команд намного больше. Так что жду голов», — сказал Вишневский.

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