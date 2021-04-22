«Наполи» — «Лацио»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А в Неаполе

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Наполи» — «Лацио».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.



«На мой взгляд, это самая важная игра в туре. «Наполи» и «Лацио» — соседи по турнирной таблице, ведут отчаянную борьбу за Лигу чемпионов.



В случае победы «Лацио» обходит неаполитанцев. Отмечу, что «Лацио» выиграл пять последних матчей. Все лидеры в строю.



«Наполи» тоже в хорошей форме: в Серии А теряет очки только против грандов («Интер», «Ювентус»).



Для меня немного удивительно, что по линии именно «Наполи» является фаворитом в этой игре. На мой взгляд, шансы абсолютно равны. Победить может как одна команда, так и вторая. Но я не думаю, что «Наполи» — фаворит. У «Лацио» все в строю, так что будет серьёзный бой.



Обе команды забивают в каждой игре. Ничья не устраивает ни одну из команд. Так как в этом случае «Ювентус» уйдёт в отрыв, и борьба за Лигу чемпионов станет очень тяжёлой.



Считаю, что нас ждёт интересная атакующая игра. Голы более чем вероятны. Поэтому я ставлю на ТБ (2.5)», — сказал Мор.

«Наполи» — «Лацио». Прогноз: ничего не понятно, но очень интересно Дома «Наполи» не проигрывал с начала года. Зато у «Лацио» пять побед подряд.