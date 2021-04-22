UFC 261, во сколько начало боя Усман — Масвидаль 2, Шевченко — Андраде, по какому каналу

В ночь на 25 апреля мск на VyStar Veterans Memorial Arena (Джэксонвилл, США) состоится один из самых представительных турниров весны. В главном событии UFC 261 Хорхе Масвидаль оспорит чемпионство Камару Усмана. Кроме того, Валентина Шевченко будет отстаивать пояс в поединке против Джессики Андраде.



Первый бой турнира UFC 261 начнётся ориентировочно в 00:45 26 апреля по московскому времени. Бои предварительного карда стартуют в 03:00 мск. Основной кард начнётся в 05:00 по московскому времени. Бои предварительного и основного кардов будут показаны на платформе Wink, а также на 600-й «кнопке» Ростелекома. Весь турнир, включая ранние прелимы, будет транслироваться в официальном приложении UFC Fight Pass.



По оценке аналитиков, Камару Усман — явный фаворит боя против Хорхе Масвидаля. Поставить на победу Усмана можно с коэффициентом 1.21. На Масвидаля принимают ставки за 4.65. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 60.00. Бой начнётся не ранее 07:45 мск.



Букмекеры считают Валентину Шевченко фаворитом боя против Джессики Андраде. На Шевченко можно сделать ставку с коэффициентом 1.20, в то время как на её соперницу — за 4.80. На ничью эксперты предложили коэффициент 60.00. Начало боя — не раньше 06:15 мск.

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