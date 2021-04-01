Камару Усман – Хорхе Масвидаль. Прогноз букмекеров: Нигерийский кошмар вновь победит

25 апреля на арене VyStar Veterans Memorial во Флориде (США) пройдёт турнир UFC 261. В главном бою вечера чемпион промоушена в полусреднем весе (до 77.1 кг) Камару Усман сразится с Хорхе Масвидалем. Этот поединок носит статус реванша – бойцы уже встречались в июле 2020 года. Тогда Усман победил единогласным решением судей.

Букмекеры считают Усмана фаворитом и во втором поединке. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.20, это примерно 77% вероятности. Шансы Масвидаля аналитики оценили коэффициентом 4.84 (21%). На ничью предлагают коэффициент 51.00 (2%).

Анализ и прогноз боя Усман – Масвидаль (25.04.2021)

Несмотря на то что бойцы встречались совсем недавно, Хорхе Масвидаль получил шанс на реванш. Всё благодаря своим поклонникам и популярности! Вот только пока непонятно, что Хорхе сможет противопоставить сопернику.

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Нигерийский кошмар идёт сейчас на 3-м месте в общем рейтинге, а если не считать Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса, то возглавляет его. 18 побед в 19 боях. Единственное поражение Усману нанес в далеком 2013 году Хосе Касерес. Ну а дальше судите сами: Тайрон Вудли, Колби Ковингтон, Рафаэль Дос Анос, Леон Эдвардс, Гилберт Бернс – всех этих парней Усман побил. И, кстати, уже трижды защитил свой титул.



Масвидаль на 3 года старше, и на его счету аж 49 боев, 35 из которых он выиграл. После поражения от Усмана Хорхе в октагон ещё не выходил, готовился к реваншу. Но что сможет противопоставить Масвидаль чемпиону?



Вероятно, бой будет проходить по тому же сценарию, что и первый поединок. Шанс Масвидаля в том, чтобы постоянно наращивать темп и постараться жестко потрясти, а затем и добить Усмана. Другой вопрос, насколько хватит Хорхе в таком темпе. Усман же никуда не будет торопиться, а постарается использовать свое преимущество в габаритах и выносливости. Клинч тоже должен остаться за Нигерийским кошмаром, да и в партере он будет чувствовать себя куда лучше Масвидаля.



Букмекеры предлагают коэффициент 1.73 на то, что бой, как и в первый раз, окажется полным. Поставить на то, что всё завершится досрочно, можно с коэффициентом 2.00. На то, что всё завершится в партере, предлагают коэффициент 8.50. Для Усмана полный бой – отличный вариант, у него есть преимущество в выносливости, поэтому чем дольше будет длиться поединок, тем проще будет нигерийцу.

Нельзя исключать и то, что Камару победит досрочно. Если (а скорее «когда») Масвидаль начнёт уставать, и Усман это почувствует, бой превратится для Хорхе в настоящий кошмар и действительно может закончиться быстро.



Шанс Масвидаля – успешно попасть в начале боя, пока Камару не раскачался. Такое может произойти – Хорхе далеко не самый последний боец, и его агрессивный стиль может доставить Усману проблем, пока Нигерийский кошмар не вошёл в рабочий ритм. Букмекеры дают коэффициент 5.00 на то, что Масвидаль победит в одном из первых трех раундов. Наверняка именно к такому сценарию он и готовится.



Есть ли шансы у Масвидаля? Узнаем совсем скоро. Выбирайте и делайте вашу ставку на бой. Удачи!