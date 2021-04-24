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Камару Усман – Хорхе Масвидаль: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 261

Камару Усман – Хорхе Масвидаль: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 261
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Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Камару УсманХорхе Масвидаль в рамках UFC 261.

Ставка: бой закончится досрочно за 2.31.

«Впереди турнир UFC 261, где главный бой Камару Усман – Хорхе Масвидаль. Мы помним, что они уже дрались летом, что этот бой получился не самым весёлым, несмотря на то, что Хорхе Масвидаль был не очень готов, выйдя на замену и имея шесть дней до боя. Теперь он обещает выступить гораздо лучше, так как у него был полный лагерь.

На самом деле, Хорхе Масвидалю уже 36 лет. Да, он ударник, человек с хорошими навыками, но кажется не того калибра. В этом бою это интересно будет проверить. Если просто ставить на победителя, то это будет скучно, так как коэффициент на победу Усмана 1.20, а в победу Масвидаля сложно поверить.

Мне кажется, что здесь перспективна ставка на досрочную победу кого-либо из бойцов за 2.31. Да, у них очень много побед решениями, но если посмотреть на них сейчас, то Масвидаль уже прошел свой пик, а Усман на него выходит. Конкретно в титульных боях Усман дерется очень остро и агрессивно. Исходя из этого, я бы предложил поставить на чью-либо досрочную победу».

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