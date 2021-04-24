«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

«Даже если «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи, это ещё не будет гарантией попадания в четвёрку и Лигу чемпионов в будущем сезоне. Тем не менее мерсисайдцы, конечно, будут пытаться это сделать.



«Ньюкасл» должен быть самым удобным из последних соперников для команды Клоппа. У «сорок» и оборона не лучшая, и в прессинге команда играть не особо умеет. Так что моментов у «Ливерпуля» здесь должно быть в избытке.



Сами же северяне одержали победы в двух последних матчах и почти наверняка обеспечили себе сохранение места в элите. Напряжение с них спало, и в оставшихся играх сезона они, скорее всего, будут не слишком переживать за результат. В то же время впереди у них после возвращения в строй основных игроков стало многое получаться — в последних трёх играх они забили семь мячей, а Сент-Максимен всё чаще своей игрой повышает вероятность трансфера в один из топ-клубов».