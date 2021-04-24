«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.84, «Вест Хэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.67.
«Это самый важный матч этого тура с турнирной точки зрения. Для «молотобойцев» это чуть ли не последний реальный шанс вернуться в лигочемпионскую четвёрку. Или, по крайней мере, не отдалиться от неё, сыграв с «Челси» вничью. По идее, «Вест Хэм» должен здесь сыграть в максимально осторожный футбол. Но в последнее время это у него не очень получается. В последних четырёх играх с участием команды Мойеса был забит 21 мяч, что вообще не вяжется с нашим представлением о стиле шотландца. Думаю, в первую очередь это связано с отсутствием в апреле Деклана Райса и вынужденным появлением Ноубла на его месте.
Ну а «Челси» также больше не имеет права разбрасываться очками, как получилось в игре с «Брайтоном» во вторник. И в то же время выкидывать из головы полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом» в следующий вторник вряд ли получится.
Думаю, более высокий и индивидуальный, и командный класс гостей здесь сыграет определяющую роль. «Челси» должен быть ближе к победе. Вряд ли получится голевая феерия, как в последних играх «молотобойцев», — скорее всего, синие просто профессионально выполнят свою работу, обеспечат нужный счёт и удержат добытое преимущество».
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