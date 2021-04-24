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«Динамо» — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

«Динамо» — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Химки». Встреча состоится 24 апреля в Москве.

Ставка: победа «Динамо» за 1.57, «Химки» не забьют за 2.08.

«Хозяева будут предельно мотивированы в этом матче. У «Динамо» неплохие шансы на еврокубки, тогда как «Химки» уже по факту из этого спора выбыли, к тому же подмосковной команде не поможет Денис Глушаков. Потому здесь не вижу особой интриги.

Бело-голубые готовились в недельном цикле и наверняка будут хорошо готовы. Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, плюс своё поле. Жду победы москвичей на классе. Вполне возможно, что всухую».

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