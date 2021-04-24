«Тамбов» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Саранске

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Локомотив». Встреча состоится 24 апреля в Саранске.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-2) за 1.52, победа «Локомотива» всухую за 1.50.



«Как и в случае с матчем в Санкт-Петербурге, здесь всё очевидно. Разница в уровне исполнителей просто колоссальная, никаких шансов у худшего клуба чемпионата России тут не вижу. «Локомотив» окрылён уверенной победой в дерби, выигрывает у всех подряд, в плане ротации всё в порядке. ЦСКА обыграли уверенно, лишних сил не тратили. Впереди игра с «Зенитом», перед которой допускать осечку нельзя. Уверенная победа москвичей».