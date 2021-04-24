«Зенит» — «Ротор»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ротор» в 27-м туре РПЛ.

Ставка: Дзюба забьёт больше «Ротора» за 2.45.

«Матч, в котором с победителем всё понятно. «Зенит», конечно, не должен здесь терять очки. Ему надо продолжать движение к чемпионскому титулу. «Ротор» совсем выглядит разобранным. Матч с «Динамо» это в очередной раз продемонстрировал. Тайм продержаться удалось волгоградцам, а после перерыва мячи в их ворота посыпались. В итоге получилось — 0:3.



Ничего не жду от «Ротора» в этой игре. Убеждён, что снова команда не сможет забить. С нападением там совсем беда. А ставку предложу такую — «Дзюба забьет больше «Ротора». Мне этот вариант показался интересным. От волгоградцев гола я не жду, об этом уже сказал. А почему бы не забить Дзюбе? Он наверняка выйдет с максимальной спортивной злостью. Видно было в Краснодаре, как ему не понравилась замена. Думаю, сейчас он будет играть с очень большим желанием. Просто гол Артема оценивается за 1.55, а то, что он забьет больше «Ротора», аж 2.45. По-моему, очень интересная ставка. Очевидно, что «Зенит» в этой игре минимум три забьёт. Разница в классе огромная. «Ротор» очень слаб по игре.



Уверен в прогнозе на 8 из 10».