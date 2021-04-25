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«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги

«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги
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Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 32-го тура Примеры сезона-2020/21 «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 1.5 шайбы за 1.90.

«Против «Барселоны» традиционно плохо выступает и сам Унаи Эмери, и возглавляемый им «Вильярреал». В восьми последних очных матчах у каталонцев семь побед при одной ничьей (со счётом 4:4), а общий счёт этих семи выигрышей — 23:4. «Вильярреал» сейчас перестал справляться с игрой на два фронта и проигрывает то «Осасуне», то «Алавесу».

Думаю, что команда Эмери сейчас больше сфокусирована на полуфиналах Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». Ну а «Барса» и Месси поймали вдохновение и отгрузили девять голов в двух последних матчах против «Атлетика» (4:0) и «Хетафе» (5:2). Поэтому поставлю на то, что «Барселона» выиграет при тотале больше 1.5 гола за 1.90».

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