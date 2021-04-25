«Атлетик» Б — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 32-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.51, победа «Атлетико» в один-два мяча за 2.15.

«Стоит обратить внимание, что «Атлетико Мадрид» остался без своих лучших нападающих — Жоау Феликса и Луиса Суареса, которые травмированы. Но без двух лучших голеадоров «Атлетико» на удивление хорошо стал играть. Сначала они разгромили 5:0 «Эйбар», потом снесли «Уэску» 2:0. Давно у «Атлетико» не было двух сухих побед подряд. В последние месяцы не припомню случая, чтобы «Атлетико» в двух турах подряд не терял очков. В последний раз было такое очень давно. Думаю, эта тенденция сохранится. Скорее всего, к игре в Бильбао не поправятся Суарес и Феликс, но есть ребята, которые достойно их заменяют, плюс есть мощная оборона.



Что есть у «Атлетика»? Моральное опустошение, потому что команда проиграла два подряд финала Кубка Испании разных годов за две недели. При виде турнирной таблицы футболисты из Бильбао понимают, что бороться не за что. На победу у «Атлетика» играть не получается — в последних пяти турах испанского чемпионата он сыграл вничью пять раз. В данном случае ничья — это максимум, чего может добиться команда Марселино.



Первая аккуратная ставка с коэффициентом 1.51, которую я могу порекомендовать, это то, что «Атлетико Мадрид» не проиграет при тотале меньше 3.5. Обе команды низовые, плюс нет Феликса и Суареса, поэтому мадридцы вряд ли наколотят много голов. Один раз в качестве громоотвода оказался у них «Эйбар», который они разбили 5:0, но я не думаю, что такое будет повторяться.



Вторая ставка, которую я порекомендую, — победа «Атлетико» с разницей в 1-2 гола. Логика моя такая — команда Диего Симеоне мчится к чемпионству, ей очень важно не потерять очки. Она не участвует в еврокубках, поэтому может сконцентрироваться на матчах чемпионата, она сильнее, чем соперник. Я не жду тут разгрома, победа «Атлетико» будет аккуратной».