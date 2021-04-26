«Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Лестера» за 1.48.
«Здесь всё предрешено. Я вообще не сомневаюсь, что надо брать следующую ставку: обе команды забьют. Я даю 80%, что этот вариант пройдёт в предстоящей встрече.
Потому что «Кристал Пэлас» и дома, и в гостях против разных соперников стабильно отличался. Он забивал в матчах против «Тоттенхэма», «Эвертона», «Челси». Против этого «Лестера» у «хрустальных» получается играть результативно в последнее время.
Поэтому я думаю, что ставка «обе забьют» обязательно должна пройти. Тем более что «Кристал Пэлас» раскрепощён. Он может играть в своё удовольствие. Команда не думает о победах. Неудивительно, что их у неё немного в последнее время.
Ну и «Лестер» тоже нестабилен. Хотя моя вторая ставка — победа «Лестера». Я уверен в ней на 80-90%. Даже считаю, что «Лестер» победит. Потому что команде необходимо оставаться в борьбе за место в Лиге чемпионов. Также три последних очных матча удачно складывались для «лис», — сказал Казаков.
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