Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Вердер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч 1/2 финала Кубка Германии

«Вердер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч 1/2 финала Кубка Германии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Германии сезона-2020/2021 «Вердер» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» и ТМ 3.5 за 1.99.

«С одной стороны, прогнозировать матч «Вердера» против «Лейпцига» очень просто — победа «Лейпцига» и всё. Но там дают скромные 1.34, поэтому думаю, что надо брать что-то составное.

Надо не забывать, что «Вердер» у себя дома в целом играет надёжно, хотя в последнее время находится просто в ужасной форме. Всё же в защите в родных стенах «Вердер» действует явно лучше, чем на выезде.

Для «Вердера» Кубок Германии — хороший шанс завершить плохой сезон, в котором команда может ещё и вылететь из Бундеслиги. Кубок Германии — это отдушина и возможность попасть в Лигу Европы и заработать денег. В данном случае можно говорить о том, что «Вердер» много не пропустит, а «Лейпциг» много не забьёт.

«Лейпциг» может выиграть свой первый трофей. До этого он уже проигрывал в финале Кубка Германии. Сейчас нет «Баварии», а на пути — «Вердер», поэтому гости постараются воспользоваться возможностью. «Лейпциг» победит, но не крупно, поэтому стоит взять победу «Лейпцига» и тотал матча меньше 3.5 мяча.

«Вердер» много не пропустит, «Лейпциг» наверняка выиграет, но и много не забьёт. Если и выиграют гости крупно, то счёт здесь 3:0 самый максимальный», — сказал Нагучев.

«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз: последний шанс Нагельсмана взять трофей до «Баварии»
По окончании сезона немец переберётся в Мюнхен. Выиграть напоследок Кубок Германии — это красиво.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021