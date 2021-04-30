«Вердер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч 1/2 финала Кубка Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Германии сезона-2020/2021 «Вердер» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» и ТМ 3.5 за 1.99.



«С одной стороны, прогнозировать матч «Вердера» против «Лейпцига» очень просто — победа «Лейпцига» и всё. Но там дают скромные 1.34, поэтому думаю, что надо брать что-то составное.



Надо не забывать, что «Вердер» у себя дома в целом играет надёжно, хотя в последнее время находится просто в ужасной форме. Всё же в защите в родных стенах «Вердер» действует явно лучше, чем на выезде.



Для «Вердера» Кубок Германии — хороший шанс завершить плохой сезон, в котором команда может ещё и вылететь из Бундеслиги. Кубок Германии — это отдушина и возможность попасть в Лигу Европы и заработать денег. В данном случае можно говорить о том, что «Вердер» много не пропустит, а «Лейпциг» много не забьёт.



«Лейпциг» может выиграть свой первый трофей. До этого он уже проигрывал в финале Кубка Германии. Сейчас нет «Баварии», а на пути — «Вердер», поэтому гости постараются воспользоваться возможностью. «Лейпциг» победит, но не крупно, поэтому стоит взять победу «Лейпцига» и тотал матча меньше 3.5 мяча.



«Вердер» много не пропустит, «Лейпциг» наверняка выиграет, но и много не забьёт. Если и выиграют гости крупно, то счёт здесь 3:0 самый максимальный», — сказал Нагучев.

«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз: последний шанс Нагельсмана взять трофей до «Баварии» По окончании сезона немец переберётся в Мюнхен. Выиграть напоследок Кубок Германии — это красиво.