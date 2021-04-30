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«МЮ» — «Рома»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт, кто победил

«МЮ» — «Рома»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт, кто победил
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В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал римскую «Рому». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 6:2.

Счёт на 9-й минуте открыл «Манчестер Юнайтед» — Бруну Фернандеш забил с передачи Эдинсона Кавани. «Рома» ответила голом Лоренцо Пеллегрини на 15-й минуте, а на 34-й минуте «волки» вышли вперёд усилиями Эдина Джеко.

На 48-й минуте забитым мячом отметился Эдинсон Кавани, которому ассистировал Бруну Фернандеш. На 64-й минуте Кавани оформил дубль. На 71-й минуте по количеству голов в матче уругвайца догнал и сам Бруну Фернандеш. На 75-й минуте преимущество «МЮ» до разгромного довёл Поль Погба. А на 86-й минуте точку в игре поставил Мэйсон Гринвуд.

Ставки на победу «МЮ» принимались с коэффициентом 1.53: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1530 рублей. Успех «Ромы» оценивался в 7.70, ничья — в 4.70.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.77, тотал больше 6.5 мяча — за 16.40. Ставки на «обе забьют» оценивались в 1.90, а на точный счёт 6:2 в пользу англичан — за 160.0.

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