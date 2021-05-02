«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона» в 34-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.43.
«Барселона» испоганила настроение сама себе и своим болельщикам, проиграв в прошлом туре «Гранаде». Не то что сыграла вничью, а проиграла дома в матче, где должна была спокойно всё решать в свою пользу. После гола Месси могли забивать ещё и не раз, но пропустили два подряд гола и проиграли. Диспозиция сохранилась. «Атлетико» — лидер, а «Барса» и «Реал» идут следом.
«Барселона» на выезде играет против «Валенсии». «Валенсии» в чемпионате уже ничего и не надо. Команда дотягивает до финиша. Вверх особо не поднимется, да и вниз не опустится. Результаты «Валенсии» свидетельствуют о том, что команда не может похвастаться стабильностью. Хорошие матчи чередуются с откровенно неудачными играми.
Какие-то варианты пробует Хави Грасия, и пишут, что его летом уже поменяют. Пишут, что может покинуть команду Макси Гомес, а на его место сватают Сердара Азмуна. Матч против «Барселоны» — это всегда вызов, тем более что домашняя игра для «Валенсии». В прошлом сезоне «Валенсия» у себя дома обыграла «Барселону» со счётом 2:0. В первом круге хромающая «Валенсия» на «Камп Ноу» сыграла вничью, 2:2. Не так всё однозначно. Эта раскрепощённость может быть «Валенсии» и во благо. Если не брать во внимание тот матч со счётом 2:0, когда «Барса» не сумела забить на «Месталье», то до этого в 6-7 матчах подряд команды друг другу забивали.
Стадион, как мы любим говорить, результативный. Но игра «Барселоны» в защите не убеждает, что команда может выиграть и не пропустить, а перед игрой с «Атлетико Мадрид» нужно выигрывать, несмотря на то, где ты играешь, дома или на выезде.
С одной стороны, можно сыграть вариант «победа «Барселоны» через обе забьют» — это хороший вариант с хорошим коэффициентом. Можно взять и вариант «Барса» не проиграет и обе забьют», а можно сыграть и тотал матча больше 2.5 мяча и обе забьют».
- 2 мая 2021
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 1 мая 2021
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 30 апреля 2021
-
19:00
-
18:00