Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Рубин» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

«Рубин» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо», который состоится 1 мая в Казани.

Ставка: ничья за 3.55, тотал меньше 2.5 гола в матче за 1.83.

«Конкуренты по борьбе за еврокубки идут вровень, а до конца сезона осталось всего три игры. Понятно, что на таком фоне личная встреча невероятно важна. Предыдущие матчи обе команды проиграли, потому будут настроены максимально решительно. У «Рубина» из-за потери Хвичи Кварацхелии снова обострятся проблемы с атакой, но казанцы играют дома. Ставлю на ничью. Скорее всего, больше двух голов в этом матче мы не увидим. Слишком многое стоит на кону».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021