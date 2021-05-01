«Рубин» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо», который состоится 1 мая в Казани.



Ставка: ничья за 3.55, тотал меньше 2.5 гола в матче за 1.83.



«Конкуренты по борьбе за еврокубки идут вровень, а до конца сезона осталось всего три игры. Понятно, что на таком фоне личная встреча невероятно важна. Предыдущие матчи обе команды проиграли, потому будут настроены максимально решительно. У «Рубина» из-за потери Хвичи Кварацхелии снова обострятся проблемы с атакой, но казанцы играют дома. Ставлю на ничью. Скорее всего, больше двух голов в этом матче мы не увидим. Слишком многое стоит на кону».